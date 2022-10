Familie Rehhahn hat Vögel unterm Dach - Nabu vergibt dafür sogar Auszeichnung

Wartenburg/MZ - Seit einigen Jahren vergibt der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, jähr-lich an engagierte Naturfreunde die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ für die Unterstützung bei der Errichtung von Schwalbennestern sowie deren Schutz vor Beschädigung. Auch der NABU Landesverband Sachsen-Anhalt beteiligt sich an dieser Aktion. In diesem Jahr wurden nach Auskunft von Mathias Zdzieblowski, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes Wittenberg, in Sachsen-Anhalt bereits 208 Objekte ausgezeichnet. Erstmals geehrt wurde - stellvertretende für zehn weitere Standorte im Landkreis - Familie Rehhahn aus Wartenburg, die auf ihrem Hof zahlreichen der imposanten Kleckerburgen dieser kleinen Zugvögel ein sicheres Dach bieten.