Seit Jahrzehnten ist das ehemalige Kino in Teuchern geschlossen. Jetzt möchten Studenten aus Halle diese Zeiten wieder aufleben lassen. Welchen besonderen Abend sie dafür geplant haben.

Das „Kino DeCentral“-Team mit Veronika Herm, Katharina Bowinkelmann und Elisabeth Hildebrandt traf sich im Februar mit Manfred Gießler vom Heimatverein Teuchern und Kulturmanager Lion Hartmann (v.l.n.r.) in Teuchern.

Teuchern - Früher war es eine feste Instanz beim Parkfest in Teuchern: die große Filmvorführung. Sie zog stets viele Besucher an, vor allem wenn große, internationale Blockbuster gezeigt wurden. In diesem Jahr wird es erstmals wieder eine Filmvorführung geben – wenn auch in etwas anderem Rahmen. Denn sie findet nicht im Park, sondern im Ratskeller am Teucherner Markt statt. Und die Veranstalter sind Studenten der Kunstwissenschaft von der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle.