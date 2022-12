Falscher Alarm: Wie der Test in der Region funktioniert hat

WITTENBERG/MZ - Einen roten Knopf musste Landrat Christian Tylsch (CDU) nicht drücken, um am 8. Dezember, dem bundesweiten Warntag, die Sirenen im Landkreis Wittenberg auszulösen. Stattdessen hat er in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst des Kreises einen Code in einen Computer eingegeben. Die nächstgelegene Sirene in Apollensdorf war zügig und – besonders bei geöffnetem Fenster – gut zu hören. Insgesamt wurden fast 200 Sirenen im Kreis ausgelöst.

