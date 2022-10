Falk Brämer für seine Verdienste im Zschornewitzer Rudersport ausgezeichnet

Gräfenhainichen/MZ - Der Händedruck ist fest, das Lächeln einladend, die Stimme an die Lautstärke gewöhnt, die man vom Rudern kennt. „Wer will mal kurz mein Freund sein?“, ruft Falk Brämer zum Steg. Zwei Jugendliche helfen dem 79-Jährigen dabei, den Einer zum Anleger zu tragen – nur für das Foto. „Ich fahre nur noch selten“, sagt das Urgestein des Zschornewitzer Ruderclubs und blickt auf die „Gurke“, den kleinen See im Gräfenhainichener Ortsteil, der den ortsüblichen Namen für seine Form erhalten hat.