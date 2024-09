In Wittenberg wurde ein 31-jähriger Fahrradfahrer von der Polizei gestoppt, weil er ohne Licht gefahren ist. Doch die Kontrolle offenbarte weit mehr: offener Haftbefehl, drei Promille Alkohol und ein gestohlenes Fahrrad.

Fahrradfahrer in Wittenberg: Betrunken, ohne Licht und per Haftbefehl gesucht

Ein 31-jähriger Wittenberger ist von der Polizei kontrolliert worden, weil er kein Licht am Fahrrad hatte.

Wittenberg/MZ - Kein Licht am Rad – das ist im Nachhinein wohl noch das geringste Vergehen eines 31-jährigen Wittenbergers. Denn eine Kontrolle durch die Polizei brachte viel mehr ans Licht als die fehlende Beleuchtung.

Angehalten wurde der Mann am Montag, 9. September 2024, als er die Berliner Straße befuhr, weil er „während der Fahrt keinerlei lichttechnische Einrichtungen des Rades in Betrieb genommen hatte“. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten „ein gewisser Grad an Alkoholisierung“ auf. Der von ihnen angebotene Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von mehr als drei Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe zur Feststellung des Alkohols im Blut angeordnet und durch einen Arzt entnommen.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das genutzte Fahrrad gestohlen sein könnte. Darüber hinaus bestand gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl, sodass er nach der Blutprobenentnahme in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Das Fahrrad wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt.