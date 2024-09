Fahrer und Beifahrerin wollten in Wittenberg die Plätze tauschen. Wie es zur Kontrolle gekommen ist.

Ein 19-Jähriger saß ohne Führerschein am Steuer.

Wittenberg/MZ - Am 10. September befuhr gegen 19:40 Uhr ein BMW in Wittenberg die Straße Am Hauptbahnhof. Polizeibeamte hatten den Verdacht, dass die Sicht des männlichen Fahrers eingeschränkt sein könnte und entschlossen sich zur Kontrolle des PKW nebst Fahrer.

Im Rahmen der Nachfahrt stellten die Beamten den BMW angehalten fest, der Fahrer befand sich gerade auf dem Weg zur Beifahrerseite, und auf dem Fahrersitz hatte eine Frau Platz genommen. Es stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun wird sowohl gegen ihn als auch die anwesende Fahrzeughalterin, eine 49-Jährige aus Coswig/Anh. ermittelt.