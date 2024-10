Rahnsdorf/MZ - Ein verunfallter Pkw ohne Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag auf der Klebitzer Straße zwischen Rahnsdorf und Klebitz entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen am Sonntag, 20. Oktober gegen 00.50 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten befand sich kein Fahrer am Unfallort. Den Spuren zufolge war der Wagen nach dem Ortsausgang Rahnsdorf von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Nachdem der Halter des Fahrzeugs kontaktiert worden war, gab dieser an, dass der Pkw offenbar gestohlen wurde. Das Auto habe am Abend zuvor noch vor seiner Wohnanschrift gestanden. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Diebstahls.