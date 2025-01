In Wittenberg kam es zu einem Unfall. Einer der Beteiligten hat den Unfallort unerlaubt verlassen.

Fahrerflucht in Wittenberg: Polizei sichert Beweismittel

In Wittenberg kam es zur Fahrerflucht nach einem Unfall.

Wittenberg/MZ - Nach eigenen Angaben befuhr ein 67-jähriger Renault-Fahrer am 21. Januar um 21.15 Uhr in Wittenberg den Neumühlenweg aus Richtung Damaschkestraße kommend in Fahrtrichtung Rote Landstraße, als ihm ein Wohnmobil entgegengekommen sei.

Der Polizei zufolge hat dessen Fahrer die Fahrbahnmarkierung überfahren. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und zu Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des Wohnmobils habe in der Folge den Unfallort unerlaubt verlassen. Die Beamten konnten die Abdeckung eines Außenspiegels am Unfallort auffinden, welche sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.