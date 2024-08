Vereine aus dem Kreis Wittenberg gehen am Wochenende in Süssau an den Start.

Süssau/MZ. - Neben weiteren Prädikaten auch als Wertungslauf zum DMSB Schotter Rallye Cup 202 zählend, lockt die 59. ADAC Holsten-Rallye an diesem Wochenende mehrere Teams der Motorsportvereine aus dem Wittenberger Landkreis an den Start. Lediglich ein freies Wochenende lag für die Motorsportler zwischen dem Start im hohen Norden Mecklenburgs, bevor es nun, ebenfalls wieder in den Norden, an die westliche Ostsee geht. Das Rallyezentrum in Süssau, Ostholstein, bietet mit Zugang zum Meer die einmalige Kulisse dieser Veranstaltung. Auch in diesem Jahr geht es unter anderem über recht anspruchsvolle Schotterstrecken auf dem Truppenübungsplatz von Putlos.

Teams und Technik

Vom MSC Lutherstadt Wittenberg im ADMV starten Uwe Joachim und Yasmine Fritzsche mit dem erfolgreichen Ergebnis wertvoller Meisterschaftspunkte von der heißen Staubschlacht in Teterow im Gepäck. Beide freuen sich auf ihre gemeinsame Premiere bei dieser Veranstaltung. Während Joachim vor über 20 Jahren zu seiner ersten und bis dahin einzigen Holsten Rallye startete, dürfte Fritzsche die Veranstaltung noch von ihrem Start 2021 in Erinnerung haben. Zumindest die Witterungsbedingungen sollten sich am Wochenende günstiger auf Teams und Technik auswirken als in Teterow.

Diesen positiven Bedingungen blickt auch Joachims Dauerkonkurrent bei der Punktejagd und derzeit Führender im ADMV Schotter-Cup, Fabian Schulze vom MSC Bad Schmiedeberg e.V. im ADMV entgegen. Er startet mit seinem Suzuki Swift direkt hinter Joachim, hat sich in der Punktewertung jedoch bereits in der ADMV Rallye Meisterschaft sowie im ADMV Rallye Pokal in dieser Saison einen Vorsprung eingefahren. Mit insgesamt sechs Startern in der Klasse sind die Mitstreiter beider Teams bei dieser Rallye ungewöhnlich überschaubar.

Eingespieltes Team

Als erster Rallyesportler aus dem Kreis Wittenberg startet mit Nummer Neun der Korgauer Ronny Hayn auf die knapp 67 Wertungskilometer, von denen circa 20 über anspruchsvolle Schotterstrecken führen. Über fünf Wertungsprüfungen, welche alle als Start-Ziel-Prüfung aufgebaut sind, wird er seinem Chauffeur im Seat Ibiza Cupra die Leviten lesen und ihn so sicher ins Ziel navigieren.

Der gerade 22-jährige Yannik Keller startet mit seinem Ford Fiesta für den Bad Schmiedeberger Verein als führender in beiden ADMV Wertungen und kann mit seiner souveränen Leistung auf einen beachtlichen Vorsprung blicken. Er ist bei seiner achten Veranstaltung dieser Saison zum ersten Mal bei der Holsten Rallye am Start. Mit Thomas und Melanie Schultz im Renault Clio Rallye 5 schließt sich die Liste der Clubsportler aus den Vereinen des Landkreises. Beide sind ein eingespieltes Team und teilen sich seit mehr als 25 Jahren das Cockpit.Das erste von 64 Fahrzeugen startet 12.01 Uhr in die Wertung und sollte nach knapp sechs Stunden Fahrzeit gegen 18 Uhr im Ziel sein. Informationen gibt es bei www.tw-sportsoft.de/ ADAC_Holsten_Rallye_2024_163069