Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit zogen zahlreiche Familien mit Fackeln, Laternen und Lampions durch Gräfenhainichen.

Fackelumzug mit Feuerwerk in Gräfenhainichen zum Tag der Deutschen Einheit

Gräfenhainichen/MZ - Traditionell fand am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit wieder der Fackelumzug samt Höhenfeuerwerk in Gräfenhainichen statt. Leider war das Wetter am Mittwochabend nicht berauschend. Der Himmel hatte die Schleusen geöffnet und das wasser regnete herab. Aber davon ließen sich die Gräfenhainichener nicht abhalten.

Begleitet von Spielmannszug und Feuerwehr sowie Polizei

Bereits am Schützenplatz, dem Startpunkt versammelten sich vor allem Familien mit Kindern. Beim Fackelumzug zur Gremminer Brücke gesellten sich auch noch einige dazu. Angeführt durch einen kleinen Spielmannszug wurden Laternen, Lampions und Fackeln in sicherer Begleitung der Feuerwehr Gräfenhainichen und abgesichert durch die Polizei, zur Brücke getragen.

Musikalische Begleitung: Der Spielmannszug führt den Fackelumzug durch die Straßen von Gräfenhainichen, begleitet von Familien und leuchtenden Laternen. (Foto: Sascha Graf)

Farbenprächtiges Höhenfeuerwerk begeistert Zuschauer in Gräfenhainichen

Dort setzte dann, nachdem dort alle eingetroffen waren, das Höhenfeuerwerk ein, das diesem Namen auch alle Ehre machte.

Spektakuläres Höhenfeuerwerk: Bunte Lichter erleuchten den Himmel über Gräfenhainichen am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit. (Foto: Sascha Graf)

Die Batterien mit Pyrotechnik schossen ihren Inhalt bis auf eine Höhe von 150 Meter bevor sie in farbenprächtigen Lichtbögen explodierten.