Ein Mangel an Fachangestellten für Bäderbetriebe besteht in der gesamten Region und darüber hinaus. So möchte die Stadt Coswig diese Herausforderung stemmen.

So will Coswig das Freibäder vor einer Schließung bewahren

WITTENBERG/MZ. - Der allgemeine Fachkräftemangel verschärft sich in vereinzelten Branchen. Ein in diesem Zusammenhang oft diskutiertes Beispiel ist der akute Mangel an Fachangestellten für Bäderbetriebe, die zwingend benötigt werden, um Frei- und Schwimmbäder zu betreiben. Auch im Landkreis Wittenberg wird in diesem Bereich bereits seit einiger Zeit um jeden einzelnen Mitarbeiter gerungen. In Coswig spitzt sich die Situation derzeit zu.