Fabelhaft wandern: Was es auf dem Wichtelweg in Wüstemark zu entdecken gibt

Wüstemark/MZ. - Steht wieder einmal „mehr Bewegung“ auf der Liste der guten Vorsätze für 2025? Oder wird noch eine Tipp für den Neujahrsspaziergang gesucht? – Für beides hier eine Empfehlung:

Rund zwölf Kilometer

Der Rundwanderweg durch den „Frie-denthaler Grund“ ist zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert. Auch und besonders zwischen den Jahren bietet der Weg durch den Fläminger Forst und Wald sowie über idyllische Wiesen entlang sumpfiger Niederungen auf mehr als zehn Kilometern ausreichend Gelegenheit, Hektik und Herausforderungen des Alltags für eine Zeit hinter sich zu lassen. Zahlreiche Wandersleute mögen den knapp zwölf Kilometer langen Wanderweg, welcher die drei Flämingdörfer Jahmo, Köpnick und Wüstemark miteinander verbindet, bereits gewandert sein.

Natürlich bietet jede Jahreszeit ihre eigenen sehenswerten Höhepunkte im Zusammenspiel von Topographie und Vegetation. Jedoch gerade seit der vergangenen Adventszeit bereichert eine Neuerung den sehr gut ausgeschilderten Rundwanderweg. Am Bachlauf der Zahna wartet der Wüstemarker Wichtelweg auf kleine und große Wanderer. An Baumstämmen, in Astgabeln und auf Baumstümpfen sind winzige farbige Türen und Fenster zu entdecken.

Wohnt hier ein Wichtel oder eine Fee? (Foto: Jana Dürr)

Aus manchen schauen Bewohner heraus, zu anderen führen kleine Strickleitern hinauf. Auch winzige Fabelwesen sind in Astgabeln und an Zweigen schwebend zu entdecken. Immer wieder neue Farben und Formen, kleine Arrangements mit Dachterrassen und gedeckten Tischen erfreuen des Entdeckers Auge, beflügeln die Fantasie und erwärmen die Herzen in dieser eher trüben Jahreszeit. Selbst der Glücksbringer Schornsteinfeger hat seinen Platz in der fabelhaften Wichtelwelt.

Mit guten Wünschen

Auch verschieden gestaltete Steine, beschriftet mit guten Wünschen, säumen den Weg. Je nach gewählter Route der Wanderung, prädestinierter Ausgangspunkt ist die Wüstemarker Bushaltestelle mit Parkplatz für die Fahrzeuge der Ausflügler, beginnt die Tour im Reich der Fabelwesen oder endet dort nach drei bis vier Stunden Fußmarsch zum krönenden Abschluss.

Fabelwesen sind am Weg zu entdecken. (Foto: Jana Dürr)

Einkehrmöglichkeiten hat der Rundweg zwar nicht zu bieten. Dafür finden sich jedoch zahlreiche Gelegenheiten, wie zum Beispiel an der ehemaligen Friedenthaler Mühle, am Ortsrand von Köpnick oder vor der Seerosenklause im gleichen Ort, um die mitgebrachte Rucksackverpflegung bei entspannter Rast zu verzehren.