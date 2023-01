Warum Naturliebhaber seltene Singschwäne beim Start in den Tag beobachten

Etwa ein Dutzend Naturliebhaber beobachten in der Elbaue bei Dabrun, wie ein Schwarm einer seltenen Schwanenart in den Tag startet.

Die Singschwäne am Samstag – im Tiefflug über der alten Elbe bei Dabrun – auf dem Weg zum Frühstücksplatz.

Dabrun/MZ - Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm – und der menschliche Frühaufsteher belauscht die Singschwäne beim Erwachen, so geschehen am vergangenen Wochenende in den Weiten der Elbaue bei Dabrun.