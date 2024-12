Die Evangelische Kindertagesstätte „St. Marien“ in Bülzig lebt die christlichen Traditionen. Was der Pastorin und den Kindern viel Spaß bereitet.

Evangelische Kita „St. Marien“ in Bülzig: Warum die Pastorin zu Besuch ist und was Leiterin Svenja Siebert besonders schätzt

Bülzig/MZ. - Mit viel Empathie und Freude empfängt die 27-jährige Svenja Siebert „ihre“ Kinder und Gäste in der evangelischen Kindertagesstätte St. Marien in Bülzig. Seit August 2024 ist sie Leiterin dieser Kita. Svenja Siebert ist in Zahna aufgewachsen und lebt jetzt in Mühlanger. Sie ist evangelisch getauft und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen.