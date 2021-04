Evangelische Akademie: Projekt- und Studienleiter Ronald Hirschfeld ist tot

Ronald Hirschfeld lebt nicht mehr. Der ehemalige Projekt- und Studienleiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg starb einer Mitteilung zufolge am 18. September. Er wurde 73 Jahre alt. Hirschfeld war von 1993 bis 1999 als Studienleiter in der Akademie tätig. Zudem war er beauftragt, als Projektleiter den Aufbau des Tagungs- und Begegnungszentrums der Akademie zu begleiten.

Starke Veränderungen

Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wurden für viele Menschen Weichen neu gestellt. Starken Veränderungen unterlagen auch fast alle gesellschaftlichen Institutionen. Alles wurde auf Zukunftsfähigkeit unter den Bedingungen des bundesdeutschen Rechtssystems und der Marktwirtschaft geprüft und verändert, abgeschafft oder neu erfunden.

Das galt besonders für den Aufbau kommunaler Strukturen. Für Wittenberg war der Erhalt der „industriellen Kerne“ eine herausragende Aufgabe. Wittenberg war aber auch die Lutherstadt. Das sollte damals wieder stärker ins Bewusstsein gebracht werden. Wesentliches Element dieses Konzeptes war die Belebung und Wiederansiedlung von Bildungsinstitutionen in Wittenberg.

Geachteter Akteur

In diesem Zusammenhang sei es ein Glück gewesen, dass die Evangelische Akademie zurück an ihren Gründungsort kommen sollte. Auf der Suche nach einem Ort wurde nicht das ins Auge gefasste Schloss zum Sitz der Akademie, sondern der benachbarte ehemalige FDJ-Jugendclub, damals „Schuppen“ genannt.

Bei der Diskussion mit der Stadtgesellschaft über diese Transformation war Hirschfeld ein wichtiger, geachteter Akteur. Dass die Evangelische Akademie in Wittenberg heute eine bekannte und geschätzte Einrichtung mit überregionaler Ausstrahlung ist, „verdanken wir auch Dr. Ronald Hirschfeld“, heißt es weiter. (mz)