Wittenberg/MZ - Im Spätsommer zeigt sich seit einigen Jahren in der Region eine faszinierende Insektenart: die Europäische Gottesanbeterin. Mit ihren auffälligen, räuberisch anmutenden Vorderbeinen, die wie schaufelartige Kampfwerkzeuge wirken und ihrem geheimnisvollen, aufmerksamen Blick zieht die Mantis religiosa, wie ihr wissenschaftlicher Name lautet, alle Aufmerksamkeit auf sich. Die MZ hat sich bei Marcel Seyring, Biologe am Landesamt für Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt, über das Verhalten und die Anzahl der Meldungen erkundigt.

