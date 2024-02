Wer wird Bürgermeister in Coswig? André Saage und Henry Niestroj vereinen die meisten Stimmen hinter sich. Am 17. März findet die entscheidende Stichwahl statt.

Bürgermeisterwahl in Coswig

Coswig/MZ. - Aus dem Stegreif können sich die Wählerinnen und Wähler in Coswig nicht für einen neuen Bürgermeister entscheiden. Laut vorläufigem Endergebnis (Stand: 19.15 Uhr) kann André Saage mit 39,56 Prozent mit Abstand die meisten Stimmen erlangen. Für eine Direktwahl reicht es allerdings nicht. Henry Niestroj schafft es in die anstehende Stichwahl am 17. März. Dann heißt es nur noch: Entweder Saage oder Niestroj?