Erweiterung des Von-Bora-Hospizes geht voran

Die Johannesstift Diakonie investiert in den Ausbau des bestehenden Hospizes. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Welche Hoffnung mit einem geplanten Tagesangebot verbunden wird.

Wittenberg/MZ - Die Küche wirkt einladend – helle Fronten, viel Licht, geräumige Arbeitsflächen. Da wird es kein Gedränge geben, wenn einmal mehr als zwei, drei Menschen gleichzeitig etwas zubereiten wollen. Noch existiert dieser Ort nur auf dem Papier. Im langen Flur des zweiten Stocks jenes Hauses, in dem sich das Katharina-von-Bora-Hospiz in Wittenberg befindet, hängt an einer Wand ein A-4-Blatt mit einem Bild der geplanten Küche. Ein reales Pendant befindet sich bereits in der ersten Etage, die Küche dort bildet das Zentrum des Hospizes, das nun auf eine Fläche von 672 Quadratmetern erweitert wird. Im Sommer war Baustart.