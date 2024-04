Drei Männer haben einer Wittenberger in dessen Wohnung drangsaliert. Das Opfer wurde mit einem Messerschnitt über dem Kehlkopf gezwungen, seinen PIN zu verraten. Was in den Plädoyers dazu gesagt wird.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Im Prozess gegen drei Männer, die am 4. Juni vorigen Jahres in Wittenberg einen heute 53-jährigen Geschädigten in dessen Wohnung mit Tritten und Schlägen schwer misshandelten sowie ein Küchenmesser an den Hals hielten, um so an die PIN für seine EC-Karte zu gelangen, werden am Freitag die Urteile verhängt. Aus der Warte von Staatsanwältin Julia Legner kann das Trio nicht – wie ursprünglich angeklagt – wegen versuchten Totschlags bestraft werden. Mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse hielt sie fest, dass es einen strafbefreienden Rücktritt von der Tat gab.