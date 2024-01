Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Dass seine beiden Mitangeklagten „falsch und hinterlistig“ seien, habe er vermutet. Dass es aber „so schlimm“ sei, habe er „nicht gedacht“. Sicht- und hörbar aufgebracht hat der Wittenberger Angeklagte am Mittwoch vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auf die Aussagen der Männer reagiert, dass er die Hauptschuld an den Ereignissen getragen haben soll, die sich am 4. Juni 2023 in einer Wittenberger Wohnung an der Katharinenstraße zutrugen.