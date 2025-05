Katrin Radecke zeigt ihre Bilder in einer Ausstellung in der Sparkasse in Bernburg

Bernburg/MZ. - Große Blumen in warmen Farbtönen, dazu eine Biene, die von den Blüten nascht. So sieht für Katrin Radecke ein perfekter Tag aus. Und genau das hat die Bernburgerin auf Leinwand gemalt. Zu sehen ist das Bild zurzeit in einer Ausstellung in der Filiale der Salzlandsparkasse an der Friedensallee. Es sei ihr Lieblingsbild in dieser Ausstellung, sagt Radecke. Auch, weil es ihre Tochter „toll“ findet. „Wir hatten schon lange keine Ausstellung mehr hier“, sagte Sparkassen-Mitarbeiter Mario Radecke, der mit mit der Hobby-Künstlerin nicht verwandt ist, zur Eröffnung. Die Sparkasse fördere gern Kunst und Kultur, daher stelle man gern die Räume für die Ausstellung zur Verfügung.