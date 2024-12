Der VfB Gräfenhainichen hat nach einem 3:0-Erfolg beim Derby in Möhlau die Tabellenführung in der Fußball-Landesklasse wieder übernommen. Auch der Abstiegskampf ist spannend.

In dieser Szene erzielt Kochstedt in Pratau den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Wittenberg/MZ. - Der VfB Gräfenhainichen steht wieder an der Spitze der Fußball-Landesklasse. Das Stadtderby in Möhlau wird vor 138 Zuschauern mit 3:0 gewonnen. Allerdings setzt sich der Favorit gegen den Außenseiter, der zuletzt drei Spiele in Folge gewinnt, erst in der Schlussphase durch. Beim 1:0 trifft Norman Henschel nach einer Marvin-Römling-Ecke (68.). Jakub Zbigniew Akacki (83.) und Till Stockmann (87.) erhöhen auf 2:0 beziehungsweise 3:0. Möhlaus Torwart Patrick Frenzel verhindert eine noch höhere Niederlage. Der Keeper pariert im großen Stil einen Strafstoß von Malte Wiechmann (86.). Der Ex-Leipziger von der Lok-Elf trifft da zum dritten Mal in Folge nicht vom Punkt.

Team bestimmt Elferschützen

Zuletzt scheitert er zwei Mal im Pokal beim Kreisligisten Bad Schmiedeberg. Zuerst pariert Daniel Gehrt im Kasten, und bei der Wiederholung des Elfers jagt Wiechmann den Ball über das Gehäuse. „Den Schützen lege ich nicht fest. Das regelt die Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs haben mir nach dem Spiel gesagt, dass alles geklärt ist“, so VfB-Trainer Richard Selka, der zunächst von seiner Elf sehr enttäuscht ist. „Die erste Halbzeit war schwach. Nach dem Erfolg in Jessen war ein Spannungsabfall zu sehen. Das habe ich in der Pause auch angesprochen. Man muss aber auch sagen, Möhlau hat es richtig gut gemacht. Das war das beste Golpa, gegen dass ich je gespielt habe“, so Selka.

Jessen hat nach der dritten Niederlage in Folge den Kontakt zur Spitze abreißen lassen. In Aken wird 1:2 verloren. Vor zehn Zuschauern sorgt Patrick Belger, der einen umstrittenen Handstrafstoß verwandelt, für die Führung der Platzherren (32.). Dann sieht der Jessener Jonathan Michlick die Rote Karte (43.). Die Gastgeber bauen in Überzahl den Vorsprung auf 2:0 durch Lucas Rzeznitzeck (50.). Jessen schafft nur noch das Anschlusstor durch Felix Klauser (57.). „Wir haben sehr unglücklich verloren. Davon geht die Welt aber nicht unter. Wir sind im Soll“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Müller. Nach seinen Angaben ist das Saisonziel das Erreichen der Ränge eins bis vier sowie das Einziehen in das Kreispokalfinale. Beides liegt im Bereich des Möglichen.

Besonders spannend geht es in der Landesklasse im Abstiegskampf zu. Dabei hat der Letzte Abtsdorf den Anschluss abreißen lassen. Das Duell beim bisherigen Vorletzten Dessauer SV 97 wird 2:6 verloren. Die Abtsdorfer Tore vor 28 Zuschauern erzielen Andreas Tietel (21.) und Charly Maurice Brückner (89.). Für die Platzherren sind erfolgreich Sebastian von Klöden (2.), Max Zabel (10.), Philipp Markert (39., 82.), Marcel Merkel (51.) und Elshan Abaszada (56.). „Wir sind nicht vom Glück verfolgt. Wenn man schnell 0:2 zurück liegt, sind alle Pläne über den Haufen geworfen. Wir hoffen jetzt auf die Rückrunde. Es liegt viel Arbeit vor uns“, sagt der Abtsdorfer Trainer Philipp Scopp. Die Partie ist übrigens kurzfristig gedreht worden. „Durch den vielen Regen war unser Platz unbespielbar. Wird sind den Dessauern dankbar, dass wir das Heimrecht tauschen konnten – auch wenn es uns nicht geholfen hat. Aber das weiß man ja vorher nicht“, so Scopp.

In einem weiteren direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt trennen sich Pratau und Kochstedt vor 32 Fans 2:2. Dabei geht der Gastgeber zwei Mal durch Florian Gässler (40.) und Maik Göhlert (75.) in Führung. Der Aufsteiger kann jeweils durch die Treffer von Darvin Francis Hajowsky ausgleichen (61., 82.).

Herbstmeister auf dem Sofa

In der Kreisoberliga steht der Herbstmeister bereits fest. Hellas 09 Oranienbaum überwintert an der Tabellenspitze. Die Barockstadt-Kicher erleben den Triumph praktisch auf dem Sofa. Die Partie in Nudersdorf ist ausgefallen. Aber auch der Verfolger und Herausforderer Trebitz ist nicht zum Einsatz gekommen. Die Begegnung gegen Zahna ist abgesagt worden. Die Ausfälle und damit die Gunst der Stunde nutzt die Piesteritzer Landesliga-Reserve. Die Elf schlägt Wörlitz mit 6:2 und stellt mit dem Erfolg den Anschluss an das Spitzenduo her. Für die Gastgeber treffen vor 23 Fans Jasem Qwaider (2., 70.), Paul Daßler (12., 42., 72.) und Fynn Kögel (87.). Für Wörlitz erzielen Daniel Richter (38.) und Elias Reichert (69.) die Tore.

Für die Teams, die sich im Abstiegskampf befinden, gibt es schlechte Nachrichten aus der Landesklasse. Dort liegen mit Seegrehna, Golpa und Abtsdorf drei Wittenberger Teams auf den Abstiegsplätzen. Damit erhöht sich die Zahl der Absteiger in der Kreisoberliga von einem auf drei.