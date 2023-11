Wehren löschen Brand in Wittenberger Straße der Befreiung. Mehrmals hat in jüngster Vergangenheit die Feuerwehr zu solchen Einsätzen in Wittenberg ausrücken müssen

Vor wenigen Tagen erst gabe es einen Großeinsatz der Feuerwehren in der Dr.-Behring-Straße in Wittenberg.

Wittenberg/MZ/cus. - Erneut hat es in Wittenberg im so genannten Neubaugebiet gebrannt. Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, sind Kameraden der Feuerwehren in die Straße der Befreiung alarmiert worden.