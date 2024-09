Der Landrat beziffert die Kosten für den Einsatz zum Waldbrand in Oranienbaum auf 300.000 Euro.

Waldrand in Oranienbaum: Landrat beziffert Kosten für Einsatz auf 300.000 Euro - Worum Bürger gebeten werden

Wittenberg/MZ/mac. - Der Großbrand bei Oranienbaum vor wenigen Tagen (die MZ berichtete) hat in der Sitzung des Kreistages am Montagabend eine Rolle gespielt. Ausführlich schilderte Landrat Christian Tylsch (CDU) das Geschehen zwischen dem 6. und dem 9. September und dankte den rund 1.200 an den Einsätzen beteiligten Menschen. Eine großartige Leistung sei dort vollbracht worden: „Am Ende ist es den vielen ehrenamtlichen Feuerwehrkräften und der großen Unterstützung von Polizei und Bundeswehr zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“ Auch wenn der Schaden nur schwer zu ermitteln sein werde, dürften Einsatzkosten zwischen 250.000 und 300.000 Euro entstanden sein. „Hierbei handelt es sich aber ausdrücklich um eine Schätzung, die Frage der Wiederaufforstung der riesigen Waldfläche ist noch nicht betrachtet.“