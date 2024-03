Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/MZ. - Englischunterricht einmal anders–von der Theorie in die Praxis:Am Dienstag haben drei Akteure der „Covenant Players“ die Schüler der Jahrgänge sieben, neun und zehn von ihren Stühlen geholt. Sie sollten dann in einer Unterrichtsstunde in verschiedene Rollen schlüpfen, einzelne Szenen spielen oder auch, ganz ohne Worte, eine Handlung nur in Pantomime darstellen.