Zahlreiche Veranstaltungen gibt es an diesem Wochenende in Wittenberg und Umgebung. Sie reichen vom Jubiläum im Bibelturm bis zum Jubiläumskonzert mit dem Mädelchor.

Wittenberg/MZ. - Wird das Wetter ein ungemütliches Wochenende bescheren? Veranstalter und Besucher müssen sich wohl überraschen lassen. Hier einige Tipps, wo die einen die anderen gern sehen:

In Wörlitz wird 30 Jahre Bibelturm feste gefeiert

Mit einem Festwochenende feiert der Bibelturm Wörlitz sein 30-jähriges Bestehen. Dazu findet am Sonntag, 15. September, um 14 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst statt. Die Predigt hält Pfarrer Burkhard Krebber von der Lippischen Bibelgesellschaft, die Leitung haben Pfarrerin Christine Reizig und Pfarrer Torsten Neumann, der auch die Geschäftsführung für den Bibelturm innehat. Um 16 Uhr referiert der frühere anhaltische Kirchenpräsident Joachim Liebig über Goethes Verhältnis zur Bibel. Bereits am Sonnabend, 14. September (11-17 Uhr), und am Sonntag ab 11 Uhr können Gäste eine historische Druckerpresse aus dem Bibelhaus Dresden ausprobieren. Willkommen sind besonders auch Kinder- und Jugendgruppen. Der Bibelturm ist der 66 Meter hohe Turm der St.-Petri Kirche in Wörlitz. Seit 1994 werden in den Räumen der früheren Türmerwohnung auf drei Etagen Ausstellungen zu biblischen Themen gezeigt. Aktuell ist die Schau „Feste feiern“ zu kirchlichen Festtagen und zum Kirchenjahr zu sehen. In der Kirche informiert eine neue Roll-Up-Ausstellung zur Geschichte des Bibelturms. Von 1994 bis 2023 besuchten 344.695 Besucherinnen und Besucher den Bibelturm. Aktuell werden jährlich rund 8.000 Gäste gezählt. Die Kirche St. Petri ist eine Station am Lutherweg.

Nena kommt in Wittenberg auf die Schlosswiese

Mehr als 40 Konzerte gibt Nena auf ihrer Tour „Wir gehören zusammen“. Eins am Sonnabend, 14. September, in Wittenberg, ab 19.30 Uhr. Dem Publikum wird eine mehr als zweistündige Live-Show angekündigt, in der es sich auf Hits und Perlen aus dem riesigen Nena-Repertoire freuen dürfe. Dabei sei ein Tourtitel mehr als nur Motto. „Wir gehören zusammen“ beschreibt das „tief empfundene und gelebte Gefühl der Verbundenheit, das jedes der Konzerte für Nena zu einer Herzensangelegenheit macht“, heißt es weiter.

Der Mädelchor singt in Wittenberg in der Stadtkirche

Zehn ausgewählte renommierte Chöre besuchen in diesem Jahr Wittenberg, um 500 Jahre evangelische Kirchenmusik zu feiern. Am Sonnabend, 14. September, ist der achte Chor zu Gast, der Mädelchor Saalfeld. Um 19 Uhr singen 36 Sängerinnen im Alter von sieben bis 16 Jahren unter der Leitung des Saalfelder Kantors Andreas Marquardt geistliche Chormusik und Volkslieder von der Renaissance bis zur Moderne.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.

In Dessau wird an der Auferstehungskirche ein Obsttag gefeiert

Zum 25. Anhaltischen Obst- und Umwelttag in und um die Auferstehungskirche Dessau, Fischereiweg 43, lädt die Auferstehungsgemeinde am Sonntag, 15. September, ein. Beginn ist 14 Uhr mit einer Andacht vor der Kirche an der Weidenkapelle, die vom Posaunenchor Dessau mitgestaltet wird. Beim Obst- und Umwelttag kann man Obstsorten bestimmen lassen, es gibt zahlreiche Informations- und Verkaufsstände unter anderem mit Natur- und fair gehandelten Produkten sowie einem Kuchenbasar. Um 16 Uhr wird das Musical „Die Zauberflöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart mit Kindern der Evangelischen Grundschule Dessau sowie Musikerinnen und Musikern der Anhaltischen Philharmonie Dessau aufgeführt

In Dessau geht es um Felis Mendelssohn-Bartholdy

Die Anhaltische Goethe-Gesellschaft lädt am Sonnabend, 14. September, ab 15 Uhr, in Dessau ins Landesarchiv im Wasserturm, Heidestraße, zum Vortrag „Mendelssohn-Bartholdy und seine Beziehung zu Dessau“. Der war unter anderem am Erwerb des Hauses seines berühmten Großvaters Moses Mendelssohn in Dessau interessiert. Aber auch den Mendelssohnschen Familiengräbern auf dem jüdischen Friedhof galt sein Interesse. Diesen engen Beziehungen geht der Historiker und 2. Vorsitzende der Dessauer Moses Mendelssohn-Gesellschaft, Bernd Ulbrich, nach und ordnet sie in den Lebensweg des Künstlers und in die Dessauer Kulturgeschichte ein.

Anmeldung unter Telefon 0340/615970 oder über www.anhaltische-goethe-gesellschaft.de wird erbeten.

Veranstaltungen in Kürze

Wittenberg, Bahnbetriebswerk, Hüfnerstraße, Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr: Bahnaktions- und Bahnerlebnistage

Wittenberg, Hoffnungskirche, Fleischerstraße, Sonnabend, 14. September, 10-15 Uhr: Flohmarkt

Wittenberg, Phönix-Theaterwelt, Wichernstraße, Sonnabend, 14. September, 17 Uhr: Festkonzert zum 20-jährigen Bestehen der Theaterwelt

Bad Schmiedeberg/Patzschwig, Reitanlage, Sonnabend, 14. September, ab 8 Uhr, Sonntag, 15. September, ab 9 Uhr: Springwettbewerbe in der Partner-Pferd-Qualifikation, Kreismeisterschaftswertung und im Dübener Heide Cup – Wiesengrund-Turnier sowie Hobby Horsing

Gräfenhainichen/Schköna, Sonnabend, 14. September, 10 bzw. 9 Uhr: Arbeitseinsätze zum Freiwilligentag, Schkönaer Teichfest ab 13 Uhr