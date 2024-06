Open-Air-Angebote laden am Wochenende in die Lutherstadt Wittenberg und nach Wörlitz ein: Vom Schauspiel „Diener zweier Herren“ bis zu Orgelmusik zu vier Händen und Füßen reichen die Veranstaltungen.

Wittenberg/MZ. - Ein freundliches Wochenende kündigen die Wetterfrösche an. Trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen um die 24 beziehungsweise 20 Grad. Klingt gut für Angebote unterm freien Himmel. Deshalb hier eine Auswahl:

In Wittenberg gibt es Theater im Cranach-Hof

Im Kunsthof, Markt 4, wird am Sonntag um 16 Uhr die Komödie „Die Acharner oder Der Friede von Dikaiopolis“ von Aristophanes zu sehen sein. Wegen der Unwetterwarnung am vergangenen Sonntag im Melanchthongarten abgesagt, tritt das Theater Provinz-Kosmos bei Cranachs mit der ältesten überlieferten Komödie der Menschheit auf. Die Zuschauer sind eingeladen, das heitere Stück über Kämpfe in der antiken Polisdemokratie zu verfolgen und darin Aktuelles zu entdecken.

Karten: 12 Euro im Vorverkauf im Cranach-Laden, 15 Euro an der Abendkasse, bzw. online: theaterprovinzkosmos.jimdofree.com/die-acharner/

Wörlitz bietet Theater auf der Insel Stein

Am Freitag feiert die amüsante Komödie „Der Diener zweier Herren“ im Rahmen des Gartenreichsommers auf der „Insel Stein“ in Wörlitz Premiere. Carlo Goldonis verwandelte die venezianische commedia dell’arte in eine Menschenkomödie und erschuf damit die erste Sitcom der Weltliteratur. In Herbert Olschoks Inszenierung wird aus dem runden Rasen eine Piazza, und die „Insel Stein“ im Wörlitzer Park wird für einen Abend zur Lagunenstadt. Diesen Zauber vollzieht das Anhaltische Theater Dessau mit seiner Sommerkomödie gleich noch am Sonnabend und am Sonntag.

Für alle drei Aufführungen, am Freitag und Sonnabend, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, um 18 Uhr, gibt es nur noch wenige Karten an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, so auch in der Tourist-Information in Wittenberg.

In Wittenberg lädt Cornelia Wolter in ihren offenen Garten

Den Duft von Rosen genießen, an den Kräutern der Spirale schnuppern, das Gemüse in den Hochbeeten bestaunen, dem Plätschern des Wassers folgen und verschiedene Sitzecken entdecken, das können Besucher des Gartens von Cornelia Wolter. Am Sonntag lädt sie Interessenten von 10 bis 18 Uhr ein, ihre grüne Oase kennenzulernen. Zu finden ist die entspannende Welt in Wittenberg, im Reinsdorfer Weg 77.

In Wörlitz erklingt ein Konzert in die St. Petrikirche

Vom Parkspaziergang kann es gern auch in die Gartenreichkirche gehen. Manchmal kann es ziemlich eng auf einer Orgelbank werden, wenn sich vier Hände und vier Füße um 54 Tasten streiten. Ja gut, manchmal sind es auch ein paar mehr, aber was nützt das schon, wenn zwei Finger direkt nebeneinander oder gar übereinander spielen müssen. Und dann noch die Orgelbänke in ihren unterschiedlichen Konstruktionen. Am Sonntag erklingt um 15 Uhr in der Wörlitzer Kirche vierhändige und vierfüßige Orgelmusik. Das Ehepaar Andrea Soós-Rittweger und Eckhart Rittweger spielen auf der Rühlmann-Orgel unter anderem Werke von Schubert, Lachner, Hesse, Albrechtsberger. Dazwischen stellen sie die Königin der Instrumente vor und erklären Funktion und Klang der Orgel.

In Wörlitz findet ein Wandelkonzert im Park statt

Am Sonnabend gibt es um 14 Uhr beim „Wandelkonzert“ im Gartenreich die Möglichkeit, nicht nur Musik zu erleben, sondern darüber hinaus bei einem kleinen Spaziergang auch Wissenswertes über den historischen Ort zu erfahren. Mitarbeitende der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz führen die Gäste von der Amtsfähre in kleinen Gruppen durch den Park. An geeigneten Stellen wartet das Consortio Anhaltino mit einem kleinen Programm auf. Den Abschluss des Nachmittagsprogramms bildet eine Kaffeetafel im Garten am Haus der Fürstin mit Konzert.

In der Kirche in Wörlitz wird ein Kammerkonzert geboten

Übrigens lohnt es sich auch am Sonnabend, in die Gartenreichkirche zu gehen. Dort lädt die Anhaltische Philharmonie Dessau um 17 Uhr in Kammerorchester-Besetzung zu einem besonderen Konzert unter dem Titel „Väter und Söhne“ in die Wörlitzer St. Petri-Kirche ein. Es erklingen Kompositionen von Johann Sebastian Bach und seinem ältesten Sohn Wilhelm Friedemann Bach. Die Familie Mozart ist mit Vater Leopold und Sohn Wolfgang vertreten.

Weitere Veranstaltungen:

In Wörlitz, Eichenkranz, Sonnabend, 15 Uhr: Annette Voigt stellt ihr Buch „Natur gestalten im Stil eines englischen Landschaftsgartens“ vor.

In Seegrehna in der Kirche, Sonnabend, 17 Uhr: Musikschüler und Partner musizieren zum Sommerkonzert.

In Holzdorf, Bundeswehrstandort, Sonnabend, 9-18 Uhr: Zum Tag der Bundeswehr gibt es viel zu sehen und zu erfahren.

In Wittenberg, Schlosshof, Sonnabend, 21 Uhr: Die Reihe Hofkonzert wird mit „The 12 Tenors“ eröffnet.