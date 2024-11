Eine mfangreiche Retrospektive der Künstlerin Thea Schleusner ist in Lutherstadt Wittenberg an vier verschiedenen Standorten zu sehen.

Wittenberg/MZ. - Nicht ganz so nebelnieseltrüb wie die vergangenen Tage soll das anstehende Wochenende werden. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit für den Besuch einer Veranstaltung, bevor die Adventsaktionen und -märkte locken. Neben zahlreichen karnevalistischen Einladungen – wobei so mancher Abend schon ausverkauft ist – , so zum Beispiel in Kemberg, Oranienbaum, Gräfenhainichen, Möhlau gibt es auch andere Angebote in Wittenberg und der Umgebung.

Mr. Pianoman gastiert in der Phönix-Theaterwelt

In der Phönix-Theaterwelt tritt am Sonnabend, 16. November, Thomas Krüger, bekannt als Mr. Pianoman auf. Am Klavier vermag der Berliner die Zuhörer mit seinem Spiel zu fesseln und zu begeistern. Der Durchbruch gelang ihm aber mit einem Handyvideo, das seine Mutter von ihm in Paris auf dem Flughafen aufgenommen hat, als er auf einem öffentlichen Klavier spielte. Nachdem seine ersten eigenen Kompositionen auf Spotify und Co. für Furore sorgten, folgt nun die erste Solo-Tournee mit dem Titel „Piano Medleys in Concert“. In seinen abendfüllenden Klavierkonzerten mischt „Mr. Pianoman“ Thomas Krüger gekonnt aufregende und überraschende Medleys aus Werken der Pop- und Musikgeschichte mit eigenen Kompositionen und ganz speziell ausgewählten Cover Stücken. Ab und an sind sogar Zuschauerwünsche erlaubt. Das Konzert in Wittenberg beginnt am Sonnabend um 17 Uhr.

Oper „La Bohème“ im Anhaltischen Theater Dessau

Musikfreunde begeistern will am Sonnabend, 16. November, auch das Anhaltische Theater in Dessau. Im Großen Haus wird um 17 Uhr die Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini aufgeführt. Nach der Premiere der Oper über die Kraft der Liebe, die in der Not erblüht, schrieb MZ- von einem Dessauer Ensemble-Glücksfall: „Ania Vegry in der Rolle der Mimi. Jenseits allzu bewusst verhusteter Klischees, lässt sie ihre Stimme mühelos erblühen - mit ihrer Lebenssehnsucht genauso anrührend wie im Leiden und mit einem Timbre, das eh süchtig machen kann. Jubel für alle. Und das wegen, nicht trotz der einen oder anderen Pucciniträne.“

Führung durch Schleusner-Ausstellung in Wittenberg

Eine Mega-Führung durch die Mega-Ausstellung der Künstlerin Thea Schleusner wird am Sonnabend, 16. November, in Wittenberg angeboten. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Monika Kaiser sowie Rainer Naser, Organisator der Kunstausstellung „Ein Leben für die Kunst – Die expressivsymbolistischen Welten der Thea Schleusner“ führen durch alle vier Häuser, in denen Werke von Schleusner gezeigt werden. Um 11 Uhr starten die Teilnehmer im Zeughaus der Städtischen Sammlungen, sind dann um 12 Uhr im Kunst.Wittenberg (Westhalle) im Alten Rathaus, um 14 Uhr im Kunst.Wittenberg (Osthalle) im Alten Rathaus, um 15 Uhr in der Cranach-Stiftung und um 16 Uhr in der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg. Die Ausstellung zeigt mehr als 350 Originalkunstobjekte sowie zahlreiche Lebensmaterialien der 1879 in Wittenberg geborenen und ab 1898 überwiegend in Berlin tätigen Malerin Thea Schleusner.

Die Führung ist im Ticketpreis von 13,50 Euro inbegriffen. Dabei ist es auch möglich, nur einzelne Teile der Führung wahrzunehmen. Die übrigen Einzelabschnitte des Tickets behalten bis zum Ende der Ausstellung am 12. Januar ihre Gültigkeit.

Puppenspiel für Kinder in Köthen

Wissenschafts-Puppentheater für Kinder ab vier Jahre ist am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr mit dem Bienenstück „Rettet Mortimer!“ im Veranstaltungszentrum Köthen zu erleben. Mortimer ist ein stattlicher Apfelbaum und steht wie jedes Jahr in üppiger Blüte. Bauer Ackerfurche will den Baum aber fällen. Ob es den Kindern gemeinsam mit den Wiesenbewohnern gelingt, Mortimer zu retten? Im Bienenstück „Rettet Mortimer!“ wird auf kindgerechte Weise vom Urania-Theater aus Chemnitz anhand einer kleinen Detektivgeschichte erklärt, welche Rolle die Honigsammlerinnen im Ökosystem haben und wie der Mensch dieses beeinflusst. Die Aufführung des Puppentheaters passt zur Sonderausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“ in den Museen im Schloss Köthen. Karten in der Touristinformation im Schloss, Telefon 03496/70099260, und unter www.schlosskoethen.de.

Band „Monokel“ in Torgau

In der Torgauer Kulturbastion gastiert an diesem Sonnabend,16. um 20 Uhr, die Band „Monokel“, mit der Kraftblues angekündigt wird. Seit über 45 Jahren schwingen Monokel in der Kraftblues-Version ihren Blueshammer und zeigen mit ihren Songs, dass sie eine ganz eigene Sprache gefunden haben. Sie nehmen sie kein Blatt vor den Mund und setzen sich mit den kleinen und großen Wahrheiten kritisch auseinander.