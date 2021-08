Eltern demonstrieren gegen Übernahmepläne

Wittenberg - Vor dem Neuen Rathaus in Wittenberg haben am Dienstag Eltern demonstriert. Die Mütter und Väter von Kindern aus den Kitas „Wortschatzpiraten“ und „Schnatterinchen“ protestieren gegen das Vorhaben der Stadt, die beiden Kindereinrichtungen in eigene Regie zu übernehmen.

Sie befürchten eine Verschlechterung der Bedingungen und allgemein einen Verlust der Angebotsvielfalt, wenn aus Kitas in freier Trägerschaft kommunale Einrichtungen werden. Wie berichtet, will die Stadt Wittenberg die beiden Kitas an der Schillerstraße per 1. August 2022 übernehmen und hat deshalb den Mietvertrag mit dem Verein „Kindertagesstättenwerk Wittenberg“ gekündigt.

Die Demonstration fand anlässlich eines folgenden Gesprächs zwischen Oberbürgermeister und Elternvertretern statt. (mz/red)