Eltern aus Radis wollen Spielplatz erneuern - Wie es dort einmal aussehen könnte

Radis/MZ - Der Spielplatz in Radis hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Seit mehr als 25 Jahren sind die vielgenutzten Spielgeräte Wind und Wetter ausgesetzt - und das wird an etlichen Stellen deutlich: Holzpfeiler sind stark verwittert, Farblack blättert ab, mehrere Spielelemente wurden schon entfernt. Als Kind oder Jugendlicher dort herumzutoben, bereitet auf Dauer keine Freude. Da sind sich die Mütter Tabea Baumann und Nadin Orlowski sicher. Als sie sich eines Tages am Spielplatz begegneten und ins Gespräch kamen, da wuchs in ihnen der Wunsch, den Spielplatz hinter dem Gutshaus in Radis zu erneuern und für die etwa 200 Kinder des kleinen Ortes attraktiver zu gestalten.