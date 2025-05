München - Titel-Debütant Harry Kane und Rekordmeister Thomas Müller dürfen sich nach der rauschenden Party-Nacht im Nobelrestaurant auch auf eine Meisterfeier im eigenen Stadion mit großen Emotionen freuen. Im letzten Heimspiel von Bayern-Legende Müller am kommenden Wochenende und nicht erst am letzten Spieltag gibt's für die Münchner die zurückgewonnene Schale. Der Jubel mit der wichtigsten Trophäe im deutschen Club-Fußball im Konfettiregen soll am Samstag der Höhepunkt eines Thomas-Müller-Abschiedstags mit vielen Gänsehaut-Momenten beim FC Bayern werden.

Bierdusche statt Champagner-Regen

Feierbiest Kane, der bei der Meisterfeier im kleinen Kreis am Sonntagabend im Münchner Nobelrestaurant Käfer nach seiner persönlichen Titel-Erlösung den Einpeitscher gab und lautstark den Queen-Song „We Are the Champions“ anstimmte, kann sich vom bereits 13-maligen Meister Müller wichtige Tipps für das kommende Wochenende abholen. Dann wird es auch für den designierten Bundesliga-Torschützenkönig die legendären Bierduschen statt wie im Edellokal Champagner-Spritzer geben.

„Wir haben jetzt Zeit zu genießen, dass wir die Bundesliga gewonnen haben“, sagte Trainer Vincent Kompany und genoss „ein unglaubliches Gefühl“ nach der insgesamt 34. deutschen Meisterschaft des FC Bayern.

Nächtliches Müller-Rätsel

Bis tief in die Nacht zelebrierte das Starensemble bei Party-Klassikern in Dauerschleife, Schampus und Meister-Zigarren den Sofa-Titel, der nach Leverkusens 2:2 in Freiburg perfekt war. Englands Nationalmannschaftskapitän Kane grölte Arm in Arm mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Kumpel Eric Dier Hits wie „Sweet Caroline“ oder „Take Me Home, Country Roads“. Auf Schnappschüssen, die Kane online stellte, posierte Teamkollege Kimmich in klatschnasser Hose und mit einer riesigen Champagner-Flasche.

Müller ließ die Fans in der Nacht über eine versteckte Botschaft in seinem Instagram-Eintrag rätseln. Der 35-Jährige postete ein schwarzes Bild, die Unterschrift „Deutscher Fußballmeister“ verzierte er mit vier Smileys. Was wollte die scheidende Club-Ikone mit dem Foto sagen?

Wenigstens mussten die Fußball-Anhänger nicht rätseln, wann es die Schale gibt. Die Deutsche Fußball Liga gab am Montagmorgen bekannt, dass die elf Kilogramm schwere Trophäe am Samstag nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach überreicht wird. „Mia san wieder Meister – und die Schale ist nächsten Samstag wieder dahoam“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Doppelte Meister-Party auf dem Rathausbalkon

Müller wird dann nach einem Vierteljahrhundert letztmals in einem Heimspiel für den FC Bayern auflaufen. Abschluss seiner Rekordmeisterkarriere ist die finanziell lukrative XXL-Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA, bei der die Münchner zu den Titelkandidaten zählen. Bis dahin wird vermutlich feststehen, ob Müller nach der Bayern-Ära seine glorreiche Karriere beendet - oder doch nochmal ein Auslandsabenteuer etwa in der US-Liga wagt.

„Jetzt freuen wir uns auf eine gemeinsame Feier mit den Fans am nächsten Samstag im Stadion und später am Rathausbalkon“, sagte Sportvorstand Max Eberl, der wie Kane ein Meisterschaftsdebütant ist. Vor einem rot-weißen Fahnenmeer und Tausenden Bayern-Fans präsentieren sich die deutschen Meisterinnen und Meister des FC Bayern am 18. Mai auf dem Rathausbalkon am Marienplatz mit ihren Trophäen.

Die Bayern-Frauen feiern in dieser Saison das erstmalige Double. Die Männer schieden dagegen im Pokal wieder früh aus. In der Champions League war das Viertelfinale für die Mannschaft von Coach Kompany Endstation, das ersehnte „Finale dahoam“ am 31. Mai wurde klar verpasst. „Wir haben die Schale wieder nach München geholt, das ist ein tolles Gefühl und der verdiente Lohn einer intensiven Saison“, sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Offene Personalfragen

Freund und Eberl müssen abseits der Feierlichkeiten an drei Mai-Wochenenden nacheinander weitere Personalien vorantreiben. Offen ist etwa die Zukunft von Flügelspieler Leroy Sané bei den Münchnern - und spannend die Frage, ob sich die Bayern mit einem Transfer von Florian Wirtz vom entthronten Doublesieger Leverkusen ein kostbares Meistergeschenk gönnen.