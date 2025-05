Es gab wohl einen Termin in einer privaten Schließfachanlage. Aber die vermeintlichen Kunden entpuppten sich als Räuber.

Berlin - Ein Betreiber einer privaten Schließfachvermietung in Berlin ist von mehreren Räubern überfallen worden. Der 35-jährige Mann hatte am Sonntagabend in Halensee einen Termin bei den Schließfächern, er wurde aber von den Tätern überwältigt und gefesselt, wie die Polizei mitteilte. Dann brachen die Räuber Schließfächer auf, stahlen den Inhalt und flohen. Der 35-Jährige konnte sich befreien und einen Alarm auslösen.