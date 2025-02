Griebo/MZ - Der Präsident ist zufrieden. „Wir sind absolut auf Schlagdistanz. Wir sind nicht mehr so weit weg“, sagt Christian Goßmann. Der Chef der Wittenberg Saints verweist auf das vergangene Turnierspiel. Die Bambini-Saints (U 10) verlieren bei ihrer Heimpremiere in der Halle im Flag-Football gegen Dresden Monarch mit 7:18. „Wir waren noch dreimal in der Endzone“, so Goßmann. „Dinge, die bisher nicht klappten, funktionieren. Dafür gibt es neue Baustellen“, betont der Chef, der von einer „spürbaren Verbesserung in der Offensive und Defensive“ bei seinem neuen Team spricht.

