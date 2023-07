Wittenberg/MZ - Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit vom Mittwochabend, 22.30 Uhr, bis Donnerstagnacht, 00:05, Uhr in der Wittenberger Pfaffengasse gegen einen parkenden Suzuki. Darüber informiert das Wittenberger Polizeirevier. Anschließend habe er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Suzuki wurde dadurch beschädigt.

Außerdem wurde der Polizei am Donnerstag eine Unfallflucht angezeigt. Nach Angaben eines 32-jährigen BMW-Fahrers befuhr er am Mittwoch um 17.15 Uhr die B 187 aus Richtung Roßlau kommend in Richtung Coswig. In Höhe der Einfahrt zu „Remondis" sei ihm ein weißer Transporter mit Anhänger entgegengekommen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, soll der Anhänger des Transporters den BMW auf der gesamten linken Fahrzeugseite gestreift haben, wobei Sachschaden entstand. Der unbekannte Transporter-Fahrer soll anschließend ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt haben.

Gegen beide Täter hat die Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet.