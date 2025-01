Innenministerin Tamara Zieschang trifft sich mit Bürgermeistern und Stadtwehrleitern in der Feuerwehr Möhlau. Es geht um Förderungen. Was es dabei zu bereden gibt.

Möhlau/MZ. - Die Bürgermeister, Stadtwehrleiter und Ortswehrleiter des Südkreises des Landkreises Wittenberg haben sich mit Innenministerin Tamara Zieschang am Rande des Richtfestes der Außenstelle des Polizeirevieres in Gräfenhainichen in den Räumen der Feuerwehr Möhlau zu einem Gespräch getroffen. In diesem ging es vorrangig um Fördermöglichkeiten für den Brandschutz, aber auch den Katastrophenschutz. Auch Sepp Müller, Mitglied des Bundestages, und Siegfried Borgward langjähriges Landtagsmitglied, waren anwesend.