Einbruchsserie in Wittenberg und Jessen – Kleingärten und 20 Garagen betroffen

Wittenberg/Jessen/MZ - Bislang unbekannte Täter haben in Wittenberg und Jessen Einbrüche in Kleingärten und Garagenkomplexe verübt.

In Wittenberg wurden zwischen dem Donnerstag, 14. November, 17 Uhr und dem Samstag, 16. November 2024, 11 Uhr, drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage aufgebrochen. Der entstandene Gesamtschaden wird von den Beamten auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete Ermittlungsverfahren ein.

In Jessen wurden in der Nacht vom Samstag, 16. auf den Sonntag, 17. November 2024 insgesamt 20 Garagen in vier verschiedenen Komplexen aufgebrochen. Betroffen sind die Anlagen „Am Baderhag“, „Rottenberg“, „Straße der Jugend“ und „Alte Wittenberger Straße“.

Die Polizei untersucht derzeit den genauen Schaden sowie mögliche Diebesgut. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen.