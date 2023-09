In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter einen Einbruch in ein Wittenberger Autohaus verübt. Offensichtlich sind sie dabei aber gestört worden.

In Wittenberg haben Unbekannte Türen eines Autohauses aufgehebelt

Wittenberg/MZ - Am Samstag, den 16. September, sollen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr versucht haben, im Teucheler Weg in Wittenberg in ein Autohaus einzubrechen.

Wie die Polizei informiert wurden mehrere Türen aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Vermutlich störte ein ausgelöster akustischer Alarm die Unbekannten bei ihrem Einbruch.