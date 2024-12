Ein langgehegter Wunsch geht in Coswig kurz vor Weihnachten in Erfüllung

Wittenberg/MZ. - So wirklich weihnachtlich ist dieser Spaziergang eigentlich gar nicht gewesen. Trotzdem werden Grit Martinetz und Nicole Dorn den 1. Weihnachtsfeiertag 2020 nie vergessen. „Nach dem Gänsebraten“, sagt Martinetz, sei sie mit ihrer Familie aufgebrochen. Dorn berichtet dasselbe. „Ich war gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Die waren auch dabei.“ Beide Familien steuern ein gemeinsames Ziel an. Die beiden Damen sind verabredet. Sie laufen nicht zu einem Park, visieren nicht einen idyllischen Waldweg an oder flanieren an der Elbe, sondern treffen sich an einem Baugrundstück. Sofort vertiefen sich die Damen ins Gespräch. Pläne werden geschmiedet.