Ein Jugendlicher wurde in Wittenberg ausgeraubt

Am Samstagabend wurde in der Nähe einer Verkaufseinrichtung in Wittenberg ein Jugendlicher ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wittenberg/MZ - Ein Raubdelikt ist in den Abendstunden des 10. Septembers in der Nähe einer Verkaufseinrichtung in der Wittenberger Lerchenbergstraße begangen worden. Wie die Polizei am Dienstag unter Hinweis auf ihre bisherigen Erkenntnisse mitteilte, war ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 20.30 Uhr von vier Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen genötigt worden.

Als er dieser Forderung nicht Folge leistete, habe einer der Täter mit einem Spray die Handlungsfähigkeit des Geschädigten „in nicht unerheblichem Maße herabgesetzt“. Dann wurden Gegenstände und Geld im unteren dreistelligen Bereich geraubt.

Die Täter wurden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben, „mit deutschem und arabischem Phänotyp“. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter Tel. 03491/46 90 oder per Mail an [email protected] zu melden.