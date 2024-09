Patrick Pusch und Fabian Hoese wollen nach dem Erfolg am Timmendorfer Strand auch die Heimrallye in Bad Schmiedeberg gewinnen. Trainiert wird in einer Kiesgrube.

Patrick Pusch traininert in einer Wittenberger Kiesgrube vor der Rallye in Bad Schmiedeberg.

wittenberg/MZ. - Patrick Pusch und Fabian Hoese wirbeln derzeit viel Staub auf. Das Rallye-Duo gewinnt am vergangenen Samstag sensationell die Ostsee-Rallye am Timmendorfer Strand. Es ist ein packender Wettkampf. „Die Führung wechselt hin und her“, erzählt Pusch. Und schließlich wird der Deutsche Meister Tom Kässer aus Schwaben das erste Mal in dieser Saison bezwungen. Und dabei galt es vor allem für die Wittenberger, den zweiten Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen, um Deutsche Vizemeister zu werden.

Vollgas statt Taktieren

Eigentlich ist da ein taktisches Fahren und nicht Vollgas angesagt. Doch diese Strategie ist nichts für die beiden Rallyepiloten. „Das kannst du nicht machen, da passieren nur Fehler“, sagt Hoese. Das Ergebnis – der erste Saisonsieg – gibt den erfahrenen Sportlern Recht. Derzeit sind sie im Dauerstress. Am Donnerstagnachmittag haben die Vizemeister ihre Sponsoren zu einem öffentlichen Training eingeladen. Auf dem Dach des frisch geputzten Opels stehen die hart erkämpften Trophäen. Die Stars werden mit viel Beifall empfangen. „Ich habe doch im Frühjahr bei der Autopräsentation gesagt, dass wir uns im Herbst mit den Pokalen wieder sehen“, so Hoese. „Wir sind bewusst Vizemeister geworden, damit wir das im nächsten Jahr noch toppen können“, sagt Pusch, der sich bei allen Fördern für die bisherige Unterstützung bedankt. Das Duo will im nächsten Jahr erneut bei den Läufen zur Deutschen Rallye-Meisterschaft punkten. „Das ist unser Plan“, bestätigt Hoese.

Die Sponsoren jedenfalls sind von dem Event am Donnerstag – eine Kombination aus Training und Show – begeistert. Pusch jagt mit dem Corsa auf dem 2.000-m-Rundkurs mit 110 Sachen – bei der Anfahrt sind hier die Gäste nicht schneller als 30 km/h unterwegs – über die Piste. Der Opel springt auf dem unwägbaren Gelände und hat phasenweise kein Rad auf dem Boden. Die Kiesgrube wird schnell von einer riesengroßen Staubwolke umhüllt. Und wer wollte darf sich als Copilot ausprobieren. Hoese präpariert die Interessenten mit Maske und Helm und hilft beim Einsteigen – diese erste Hürde hat allerdings nicht jeder gemeistert – und dann gehen bei Pusch und dem Beifahrer auf Zeit die Daumen hoch. Das rasante Abenteuer kann beginnen. Die Copiloten auf Zeit sind begeistert. „Das war geil“, ist der meist gehörte Satz an diesem Abend. Übrigens, das Duo hat sich noch Verstärkung gesichert. Der Service-Mann prüft nach jeder Tour – also nach 2.000 m – den Reifendruck. „Bei einer Rallye machen wir das nach jeder Wertungsprüfung. Allerdings selbst“, so Pusch.

Das sind die Pokale für die Deutsche Vizemeisterschaft. Foto: Thomas Klitzsch

Meister kontra Vizemeister

Jetzt werden die Reifen für Samstag gewechselt. Es steht das Event in Bad Schmiedeberg an. „Wir wollen die Heimrallye gewinnen“, sagt Pusch. Doch das wird nicht einfach. Bei den zweiradgetriebenen Rally4-Fahrzeugen kann es zur Revanche zwischen dem Deutschen Meister Tom Kässer aus Winnenden bei Stuttgart – an der Ostsee geplagt von Reifenschaden und Defekten – im Peugeot 208 und Lokalmatador und Vize-Meister Patrick Pusch im Opel Corsa kommen. Allerdings spricht für das Wittenberger Duo der Heimvorteil. Und 80 Prozent der Strecke werden rund um die Kurstadt auf Schotter, der ist allerdings feiner ais in der Kiesgrube, gefahren. Deshalb gilt in der Szene Bad Schmiedeberg als der Schotter-Höhepunkt in der Saison. Pusch und Hoese werden wieder viel Staub aufwirbeln.