Am 4. Advent wird es im Freibad Möhlau kuschelig und romantisch.

Dubai-Eis auf dem Weihnachtsmarkt der Vereine in Möhlau

Der Weihnachtsmarkt der Vereine findet im Freibad in Möhlau statt. Die beiden vergangenen Auflagen erfuhren viel Zuspruch.

Möhlau/MZ. - Frank Lingner freut sich aus einem bestimmten Grund auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Möhlau ganz besonders. „Ich habe aus original Dubai-Schokolade eine Eissorte kreiert“, berichtet der Betreiber des Seeidylls im Freibad Möhlau. Entstanden sei auch eine Eistorte und eine richtige Torte aus der Schokolade, die derzeit einen gewaltigen Hype erfährt. „Die Kombination schmeckt einfach fantastisch“, preist er seine Kreationen an. Er sei gespannt, was die Gäste des Weihnachtsmarktes dazu sagen.

Mithilfe vieler Vereine

Doch das ist natürlich nicht der einzige Gaumenschmaus, der auf die Besucher der dritten Auflage des Weihnachtsmarktes wartet. Federführend durch Ortsbürgermeister Paul Kreibich wird das Event mithilfe vieler Möhlauer Vereine organisiert und durchgeführt.

An knapp zehn Ständen können sich die Besucher kulinarisch verwöhnen lassen. Neben Glühweinen, Punsch, Met und der beliebten Rostbratwurst kündigt Lingner unter anderem auch selbst gebackene Plätzchen und über offenem Feuer in historischen Eisenpfannen gebackene Eierkuchen, die je nach Geschmack bestrichen werden, an. Für die kleinen Gäste wird Ponyreiten angeboten und der Weihnachtsmann nimmt vor Ort ganz persönlich noch deren Wünsche entgegen.

Abschlussweihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt findet am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, von 14 bis 20 Uhr auf dem Gelände des Möhlauer Freibads statt. „Ein kleiner, von allen sehr liebevoll organisierter und romantischer Weihnachtsmarkt mit Blick über den See“, kündigt Lingner an. Im vorigen Jahr sei so viel los gewesen, dass es zwischen den Feuerschalen richtig kuschelig geworden sei. Lingner: „Das ist der finale Abschlussweihnachtsmarkt der Region.“