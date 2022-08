Das Drüsige Springkraut wird auch Bauenorchidee genannt und steht in Deutschland unter Beobachtung. Welche Eigenschaften und Umstände seine Verbreitung - auch im Landkreis Wittenberg - weiter begünstigen.

Wittenberg/MZ - Vielleicht ist es gerade diese eine besondere Eigenschaft des Indischen Springkrauts, die es dieser eigentlich - schon am Namen klar erkennbar - gebietsfremden Pflanze ermöglicht, sich in Deutschland immer mehr auszubreiten. Irgendwie unaufhaltsam. In gleichmäßig großen Schritten und zwar, wie bei allen Springkräutern üblich, schon bei leichter Berührung. „Ihr Samen kann bis zu sieben Meter weit springen“, sagt Regina Neufeld und beschreibt damit einen gewaltigen Satz.