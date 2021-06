Drohungen und Beleidigungen für Abtsdorfer im Pokalstreit

MDR-Reporter Stephan Weidling (Mi.) beim Interview in Abtsdorf mit Vizepräsidenten Jörg Bihlmeyer (li.) und Abteilungsleiter Markus Horsch.

Abtsdorf - Philipp Scoop ist die Ruhe selbst. Er leitet das Training auf dem frisch gemähten Rasen in Abtsdorf. Die Kicker aus der Landesklasse bereiten sich auf die neue Saison vor. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagt der Coach. Kamerateams halten jede Übungseinheit fest und setzen dafür auch eine Drohne für Bilder aus der Vogelperspektive ein.

1. FCM startet im DFB-Pokal

Das eigentliche Interesse der TV-Journalisten gilt aber einem Duo, das zeitgleich hinter verschlossenen Türen an den Details einer Presseerklärung arbeitet. Der Inhalt ist aber durchgesickert. Abtsdorf und der Fußball-Landesverband haben sich kurz vor der Verhandlung des Schiedsgerichts in Magdeburg im Pokalstreit um die Aufteilung der TV-Gelder geeinigt. „Wir können aufatmen“, sagt Jörg Bihlmeyer. Der Vizepräsident des Verbands betont, dass der 1. FCM im DFB-Pokal starten dürfe.

Die Achtelfinalisten im eingefrorenen Landescup erhalten eine Einmalzahlung von 5.300 Euro. Außerdem bekommen die Vereine 25 Karten für das DFB-Pokalheimspiel vom 1. FCM. Sollten die weiterkommen, würden weitere 15 Prozent der Prämie verteilt werden - und das bei jeder erreichten Runde.

„Es waren schreckliche Tage“, zieht der Abtsdorfer Abteilungsleiter Markus Horsch Bilanz, „wir sind froh, dass es vorbei ist“. Es habe „anonyme Anrufe, Bedrohungen und böse Beleidigungen“ gegeben. „Dabei haben wir nicht für uns, sondern für alle kleinen Vereine gekämpft“, sagt Horsch. Zwar erhalten alle Achtelfinalisten jetzt die gleiche Summe, die Kosten für das Sport- und Verbandsgericht trägt aber Abtsdorf allein.

Im Gegensatz zu einem ordentlichen Gericht muss der Kläger - so sieht es die Fußballsatzung vor - für die Verfahren aufkommen. Das soll, so wird in Abtsdorf vermutet, kleine Clubs abhalten, für ihr Recht zu kämpfen. „Aber uns geht es nicht ums Geld, sondern um Gerechtigkeit“, betont Horsch, der von einer Robin-Hood-Mentalität spricht.

Abberufung wird gefordert

MDR-Reporter Stephan Weidling würdigt in seinem TV-Beitrag die „salomonische Entscheidung“. Der TV-Mann betont: Abtsdorf „wurde zu Unrecht Erpressung vorgeworfen. Da geht der Vorwurf ganz klar an den Geschäftsführer“ des Verbands. Horsch fordert inzwischen die Abberufung von Frank Pohl. „Er hat die Öffentlichkeit getäuscht“, sagt der Abtsdorfer Anwalt Torsten Buse.

So sei über das Verbandsgerichtsurteil für Abtsdorf auf der Homepage des Verbands nicht informiert worden. Es gehe aber auch um ein Interview beim MDR bei der Übertragung des Spiels zwischen 1. FCM und Halle sowie um Äußerungen Pohls in einer Boulevardzeitung. Buse spricht von „unwahrer Tatsachenbehauptung“. Pohl hat inzwischen eine Unterlassungserklärung unterschrieben.

Falls er seinen Erpressungsvorwurf wiederholt, wird eine Vertragsstrafe von 5.100 Euro fällig. Pohl selbst konnte sich zum Thema Abberufung am Donnerstag nicht äußern. „Ich kenne diese Forderung nicht“, sagt der Abtsdorfer Gegenspieler zur MZ.

Allerdings hat der Verein im Streit mit dem Verband auch Unterstützung erfahren. So hat sich Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör bereiterklärt, als Beisitzer am Schiedsgericht in Magdeburg zu fungieren. „Das Stadtoberhaupt wollte seine Termine um organisieren, nur um uns zu helfen“, sagt Horsch, der sich auch bei Dirk Schmaler, der als Berater zur Verfügung stand, bedankt.

Jetzt möchte Abtsdorf auch sportlich noch ein Ausrufungszeichen setzen. Die Elf will bei der zweiten Teilnahme am Landespokal - bei der Premiere kam das Aus in der ersten Runde - ins Viertelfinale einziehen. Voraussetzung dafür ist ein Erfolg über den Landesligisten Brachstedt. Ein Termin für das Spiel steht noch nicht fest. (mz)