Bei einem Auffahrunfall in Wittenberg sind drei Menschen verletzt worden und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem sind vier Fahrzeuge beschädigt. Was passiert ist.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Wittenberg – Was genau passiert ist

Drei Personen müssen nach dem Auffahrunfall in Wittenberg in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wittenberg/MZ - Bei einem Auffahrunfall in der Dresdener Straße in Wittenberg sind am Samstag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am 2. November 2024 gegen 12.20 Uhr, als ein 52-jähriger Fahrer eines Daimlers auf den verkehrsbedingt haltenden Opel eines 23-Jährigen auffuhr.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall in Wittenberg: Fahrer kracht in parkendes Auto

Durch den Aufprall wurden auch der Opel eines 21-Jährigen und der Seat eines 26-Jährigen, die sich davor im Verkehrsstau befanden, beschädigt.

Drei Personen mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.