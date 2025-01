Im Wasserschloss Reinharz wird am Freitag für die MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gedreht. Wann die Folge im Fernsehen zu sehen ist.

Reinharz/MZ - Ein Produktionsteam war am Freitag, 3. Januar, im Wasserschloss Reinharz für die MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“in dem Bad Schmiedeberger Ortsteil unterwegs.

Das Produktionsteam, bestehend aus Redakteur Tino Wiemeier, Tonmeister Jörg Wagner und Kameramann Andreas Weichhold, erhielt von Schlossherr Kostja Künzel Einblicke in die Geschichte des historischen Anwesens.

Heinrich von Löser ließ das Objekt Ende des 17. Jahrhunderts als repräsentatives Jagdschloss errichten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Schlossherr Künzel führte das Team durch die Gemächer des Schlosses. Heinrich von Löser, kursächsischer Erbmarschall, hatte das repräsentative Wasserschloss zwischen 1690 und 1701 als Jagdschloss erbauen lassen. Die barocke Anlage, eingebettet in einen Park mit seltenem Baumbestand und Wasserflächen, diente einst der standesgemäßen Beherbergung adliger Gäste während der Jagdsaison in der Dübener Heide.

Dreharbeiten im Wasserschloss Reinharz: Das ist der Ausstrahlungstermin

Diese Folge soll auf dem seit diesem Jahr neuen Sendeplatz am Sonnabend, 18. Januar um 19.50 Uhr, Premiere haben. So startet die erste Sendung des neuen Jahres am 4. Januar um 19.50 Uhr aus Ingersleben.