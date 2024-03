Olivia-Jones-Botschafterin Veuve Noire liest im Awo-Hort „Entdeckerland“ in Piesteritz aus dem Kinderbuch der Drag-Queen. Was die Kinder unbedingt wissen wollen.

Wittenberg/MZ. - Die Fragen kommen ganz ohne Berührungsängste: „Können Männer, die Männer lieben, dann auch Kinder kriegen?“ „Warum schminkst du dich?“ „Gibt es Länder, in denen man nicht so sein kann, wie man möchte?“ Sie stammen von Kindern des Horts „Entdeckerland“ in Piesteritz und sind an Veuve Noire gerichtet.

Die Familienbotschafterin des Projekts „Olivia macht Schule“ ist eine Kollegin von Namensgeberin Olivia Jones. Deutschlands bekannteste Drag-Queen hatte das Projekt angestoßen, in dem es um die Vermittlung von Toleranz, Vielfalt und Respekt geht, um die Frage „wie eine Gesellschaft mit Minderheiten und Menschen umgeht, die nicht unbedingt der Norm entsprechen“, wird Jones auf der Internetseite des Projektes zitiert. Und weiter: „Intoleranz und Homophobie sind Erziehungssache. Niemand kommt engstirnig und voreingenommen auf die Welt. Wir müssen unseren Kindern beibringen, tolerant zu sein und Menschen nicht auszugrenzen, nur weil sie anders sind oder anders empfinden als wir.“

Schwul als Schimpfwort

Jones Kollegin Noire liest aus deren Kinderbuch „Keine Angst in Andersrum“. Das kommt bei den Grundschülern am Dienstag gut an. Das Wort „schwul“ als Schimpfwort, das Anderssein und die Frage, warum Männer denn eigentlich keine Frauenkleidung tragen sollten oder – eben andersherum. „Jeder darf doch machen, was er will und womit er glücklich ist“, findet Veuve Noire. „Leider gibt es viele Menschen, die das anders sehen.“ Die würden dann manchmal ärgern, mal beleidigen oder gar anderen wehtun. „Dabei ist es ganz natürlich, wenn man zwei Mamis oder Papis hat“, sagt Noire. Schließlich gebe es auch Kinder mit nur einem Elternteil oder sogar gar keinem.

Sie fragt die Grundschüler, was für sie typische „Jungs-Sachen“ sind. „Rocken“, findet einer, ein paar andere körperliche Kraft, Fitnesstraining oder Videospiele. Die typischen Berufe: Fußballer, Polizist oder Abenteurer. „Aber alle diese Sachen können Mädchen doch auch machen“, findet eine Schülerin. „Ganz genau“, freut sich Veuve Noire und fügt hinzu, dass die Frauen im Fußball sogar manchmal etwas erfolgreicher sind als die Männer.

Und was ist für Mädchen typisch? Die Farbe Lila, Tanzen, Schminken, Pferde – als Jobs Ballerina oder Krankenschwester, schallt es aus der Aula. Und auch hier: All das können die Jungs doch auch machen – warum auch nicht?

Veuve Noire war mit viel Verve bei der Sache. Foto: Thomas Klitzsch

Die Projektbotschafterin erklärt den Kindern, dass das, was heute als Norm gilt, nicht immer so war. Im alten Ägypten schminkten sich schließlich auch die Männer, ebenso in den europäischen Adelshäusern des Barocks, in Schottland trägt man bis heute Kilts. „Und Highheels waren mal für Jungs gemacht“, sagt Veuve. In der Tat waren die ersten hohen Absätze persischen Reitern zugedacht gewesen. Im 17. Jahrhundert schmückte sich damit noch König Ludwig XIV und erkaufte sich damit außerdem zehn Zentimeter Körpergröße.

Für Veuve Noire hagelte es aus dem jungen Publikum dann noch Komplimente. Die Haare und das Make-Up kamen bei den Kindern gut an. „Eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe“, sagte die 40-Jährige.

Die erste Schminke

Die erklärte den Kindern auch, wann sie sich das erste Mal geschminkt hatte. Als Junge im Alter von 14 oder 15 Jahren habe sie eine Creme gegen Flecken im Gesicht verschrieben bekommen. Die gleichmäßige Haut und die Betonung der Augen dadurch hätten ihr so gut gefallen, dass später Wimperntusche und Kajal hinzukamen.

Erfreut über den Besuch der Hamburger ist Markus Hiller vom Vorstand der Gemeindeelternvertretung. Fast anderthalb Jahre lang habe man auf den Termin gewartet, die Nachfrage sei groß. Veuve Noire besuchte allein am Dienstag mehrere Schulen und Kitas in der Stadt, bevor sie nach Thüringen weiterreiste. Auf das Projekt gekommen sei er, weil er eine Biografie von Jones gelesen hat. Er begrüße den Ansatz für Toleranz und Weltoffenheit, so der Werkstattpädagoge im BBW (Bildungszentrum für Beruf und Wirtschaft).