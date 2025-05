Gräfenhainichen/Göttingen/ MZ. - Mika Röthel ist für seine herausragenden Mathematik-Leistungen geehrt worden. Der Gymnasiast aus Gräfenhainichen gehört zu den 77 Preisträgern, die am Montag an der Universität Göttingen für ihre Ergebnisse in der Bundesrunde der 64. Mathematik-Olympiade ausgezeichnet wurden.

In den vergangenen Tagen hatten die Mathematik-Asse dort ihr Können unter Beweis gestellt. Jeweils drei Aufgaben, bei denen maximal 40 Punkte erzielt werden konnten, galt es zu lösen. Unter Klausurbedingungen müssen die Nachwuchs-Mathematiker logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen.

64. Mathematik-Olympiade in Göttingen: Das sind die Preisträger aus Sachsen-Anhalt

Die rund 200 Teilnehmer der Bundesrunde hatten sich zuvor in ihren Bundesländern beziehungsweise an deutschen Auslandsschulen in mehreren Runden gegen rund 200.000 Nachwuchsmathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert. Die Jury verlieh nun in Göttingen insgesamt elf erste, 28 zweite und 38 dritte Preise. Mit Polina Rudenko, Klasse 8 des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Magdeburg und Mykhailo Lyader, Klasse 9 des Georg-Cantor-Gymnasium-Halle gewannen zwei Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt einen zweiten Preis. Einen dritten Preis gewann Mika Röthel, Klasse 8 des Paul-Gerhardt-Gymnasiums Gräfenhainichen.

Julia Willie Hamburg, niedersächsische Kultusministerin und Schirmherrin, freute sich, dass Niedersachsen Gastgeber dieser Veranstaltung war und würdigte die herausragenden Leistungen der Teilnehmer: „Die Mathematik-Olympiade stellt hohe Anforderungen. Darauf können alle sehr stolz sein. Wer es bis in die Bundesrunde schafft, hat nicht nur mathematisches Talent, sondern auch einen starken Willen, den Mut, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, und den Ehrgeiz, über sich hinauszuwachsen.“