Wittenberg/MZ - Die Lokalredaktion Wittenberg der Mitteldeutschen Zeitung zieht innerhalb der Stadt um.

Nach vielen Jahren in den Räumlichkeiten an der Coswiger Straße geht es zum neuen Standort Am Alten Bahnhof 9 – also auf die andere Seite der Schlosskirche hinter den Hauptsitz der Sparkasse.

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat der Redaktionsleiter für den Kreis Wittenberg, Thomas Liersch, am Montag, 9. Dezember noch letzte Kisten gepackt. Im Laufe des Mittwochs soll der Umzug abgeschlossen sein. Die Zeitungsausgaben werden wie gewohnt erscheinen. Auch die Kollegen der Anzeigenabteilung wechseln an den neuen Standort.

Der Medien-Punkt hingegen zieht in die Jüdenstraße 28 und wird dort voraussichtlich ab Mittwoch, 12. Dezember für seine Kunden da sein. Dort können unter anderem Tickets erworben werden.