Die Stadt auf Armen tragen

Martin Uhlich hat sich seine Verbundenheit mit der Lutherstadt in die Haut stechen lassen. Er trägt ein einzigartiges Wittenberg-Tattoo.

Martin Uhlich zeigt in Wittenbergs Zentrum einen Teil seines Wittenberg-Tattoos.

Wittenberg - Wer Martin Uhlich kennenlernt, wird ihn recht bald auf seinen rechten Arm ansprechen und ihn bitten, mal genauer hinsehen zu dürfen. Es ist nicht etwa das Durcheinander an Tattoos, wie es Sido in seinem Hit beschreibt, oder etwa ein derzeit besonders populäres oder gängiges Motiv, das staunen lässt. Es ist die Einzigartigkeit, die an Uhlichs Tattoo fasziniert.