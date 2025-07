Ein Waldbrand hält derzeit die Region in der Gohrischheide in Atem. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, Orte werden evakuiert. Was jetzt wichtig ist.

Zeithain - Wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide ist für drei Gemeinden in der Region Katastrophenalarm ausgelöst worden. Betroffen sind laut Warnapp Nina die Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz. „Dadurch haben wir mehr Zugriff auf Mittel und Ressourcen – auch aus anderen Bundesländern und der Europäischen Union“, erklärt Landrat Ralf Hänsel (CDU). Die vom Waldbrand betroffene Fläche in den Gemeinden beläuft sich den Angaben des Landratsamtes zufolge auf rund 200 Hektar.

Die Orte Heidehäuser und Neudorf wurden evakuiert, auch Teile der Ortschaft Lichtensee mussten zwischenzeitlich geräumt werden, hieß es. „Allen, die ihr Zuhause verlassen müssen, wünsche ich viel Kraft“, so Hänsel. Durch den auffrischenden Wind sei eine verstärkte Rauch- und Geruchsbelästigung in weiten Teilen des Landkreises Meißen sowie im Bereich Elbe-Elster spürbar, teilte die Behörde in der Warnapp mit. Fenster und Türen sollten geschlossen werden, Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden, hieß es. Zudem empfahl das Landratsamt, das Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.